Зеленский: Мы получили сигналы, что можем остаться без поддержки МВФ и других партнеров

После решения Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре Украина может остаться без поддержки МВФ и других западных партнеров в условиях экономического кризиса. Об этом Владимир Зеленский рассказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.



«Мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров, от Международного валютного фонда, что никакого сотрудничества быть не может, никакой миссии можете не ждать», — сказал он.



Зеленский подчеркнул, что Украине необходима помощь международных партнеров.



«Такой же сигнал, как от МВФ, мы получили от Всемирного банка, от Европейского банка реконструкции и развития, от всех послов "Большой семерки", которые находятся в Украине», — добавил президент.



В МВФ считают внедрение в Украине е-декларирования для чиновников важным элементом двустороннего взаимодействия и призывает усилить эффективность всех антикоррупционных органов в государстве. Так в Фонде отреагировали 31 октября на отмену 27 октября Конституционным Судом Украины части положений антикоррупционных законов.