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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября

02 ноября 2020, 23:34

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрировано 12 смертей от коронавируса. Кроме того, выявили 297 новых случаев инфицирования. За все время исследований на подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировали 11234 заболевших COVID-19. Из них 4364 человек выздоровели, а 127 умерли.

В Краматорске учеников 7-11 классов, которые находятся на дистанционном обучении со 2 ноября, будет контролировать патрульная полиция.

Группировка «ДНР» не обновляла данные статистики по состоянию на понедельник.

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 47 новых случая COVID-19. Кроме этого, вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 82-летний мужчина из Северодонецка. Это уже 79 летальный случай в области. За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины выявлено у 3760 человек. Из них выздоровели 1 433.

За сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировали две смерти от коронавируса. С начала пандемии «ЛНР» подтверждает 85 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Всего было выявлено 1587 заболевших COVID-19, из них 1258 человек выздоровели.

Власти Украины не публикуют данные по заболеваемости на неподконтрольной территории.

Политика

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подчеркивает, что план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений должен быть реалистичным документом, который можно выполнить, чтобы открыть дорогу к миру на Донбассе.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил о необходимости «безопасной реинтеграции» неподконтрольной части Донбасса..

Общество

Глава группировки Денис Пушилин признал существование задержки дополнительных выплат медработникам, которые задействованы в лечении больных коронавирусом. Также «ДНР» уже начала привлекать студентов медвузов в больницы из-за ситуации с пандемией.

Министр юстиции Денис Малюська заявляет о значительных фальсификации в вопросе регистрации рождений и смертей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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