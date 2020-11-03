В Донецкой области зарегистрированы еще 12 летальных случаев вследствие осложнений от коронавируса. Число заболевших увеличилось на 502. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



От коронавирусной болезни умерли жители Марьинской ОТГ 42, 66 и 67 лет, жители Кураховской ОТГ 62, 69, 74 и 79 лет, жители Великоновоселковской ОТГ 61, 69 и 79 лет, 64-летний мариуполец и 83-летняя жительница Доброполья.



153 новых случая выявлены в Мариупольской ОТГ, 51 в Краматорской, 49 в Покровской, 37 в Константиновской, 26 в Мирноградской, 25 в Мангушской, 21 в Бахмутской, по 20 в Селидовской и Славянской ОТГ, 16 в Дружковской, 10 в Гродовской, по девять в Добропольской и Никольской ОТГ, восемь в Торецкой ОТГ, по семь в Угледарской и Сартанской ОТГ, по пять в Волновахский, Новогродовской и Кураховской ОТГ, по три в Авдеевский, Кальчицкой, Очеретинский и Александровской ОТГ, по два в Новодонецкой и Черкасской ОТГ, по одному в Старомлиновской, Великоновоселковской и Ильиновской ОТГ.



Отмечается, что в сводке за понедельник, 2 ноября, перечисленные в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общей статистики.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 11736 заболевших COVID-19. Из них 4364 человек выздоровели, а 139 умерли. Продолжают лечение 7233 пациента.