Буквально в несколько кликов, не выходя из дома, можно заказать оригинальные товары любого известного бренда, оплатить банковской картой и уже в считанные дни доставка будет у вас. Онлайн-шопинг становится все более популярным, заменяя походы по магазинам. Но скорость и комфорт, который он дает, доступен не всем. Для людей, которые живут в Донецке и Луганске, без банковской системы и прямого почтового сообщения, шопинг через интернет на порядок сложнее, как и доступ к оригинальным, популярным брендам.



А что же можно купить внутри непризнанных республик, чтобы не ждать месяцами доставку? В Донецке найти известные бренды на полках магазинов возможно, но только среднего класса. Например, продолжают работать несколько магазинов известных спортивных брендов, при том что в 2014 году официальные украинские представительства их закрыли. Кто ими владеет и откуда туда поставляются товары, неизвестно. По информации от жителей Донецка, ассортимент там небольшой, модели представлены всего в одном-двух размерах.



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