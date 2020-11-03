Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об усовершенствовании правового урегулирования дистанционной работы. В первом чтении документ поддержали 311 народных депутатов.



Законопроект предусматривает разделение понятий дистанционной и надомной работы, а также вводит понятие гибкого рабочего графика.



Кроме того, предлагается предоставить возможность сотрудникам совмещать дистанционную работу и работу в обычном режиме на рабочем месте.



На собственника или уполномоченный орган законопроектом возлагаются обязательства обеспечить безопасные условия работы и предусмотреть право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте проживания или другом месте, где сотрудник по своему выбору будет выполнять рабочие обязанности.



Сотрудник должен быть ознакомлен в письменной форме или через электронный документооборот с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, оповещениями и другими документами.



Также законопроект предлагает разрешить дистанционное ознакомление сотрудника с требованиями по охране труда, в частности, по видеосвязи.



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