В ВСУ за сутки выявлены 115 новых случаев COVID-19 

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



«Из них в учреждениях здравоохранения находится 21 человек. ... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», — говорится в сообщении.



На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 94 человека, в том числе 14 военнослужащих и один работник ВСУ в Киевской области, 13 военнослужащих и два работника ВСУ во Львовской области, 10 военнослужащих и четыре работника ВСУ — в Одесской области.



Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.



Всего по состоянию на 3 ноября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 1770 человек. Выздоровели за время пандемии 4 256 человек, летальных случаев — 17. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 410 человек.