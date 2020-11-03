Рада в первом чтении поддержала штрафы для бизнеса и организаций за отсутствие масок

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о штрафных санкциях для субъектов хозяйствования, которые допускают отсутствие масок или респираторов на посетителях.



За законопроект № 3890 в первом чтении проголосовал 251 депутат.



Согласно документу, предлагается установить ответственность за нарушение санитарного законодательства для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые допускают нахождение людей в общественных местах или транспорте без надетых масок или респираторов.



Предлагаемое наказание — штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400−5100 гривен).



На данный момент в Украине действуют общие штрафы за нарушение карантина: для граждан — от 17 до 34 тысяч гривен, для должностных лиц — от 34 до 170 тысяч гривен.



17 октября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав хочет увеличить размеры штрафов за нарушение карантина в Украине со 170 до 17 тысяч гривен.



Министр здравоохранения Максим Степанов призвал Верховную Раду рассмотреть законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер, в частности отсутствие масок.