Боевики стреляли на Донетчине: ранен военный

Боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил с начала суток, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вблизи Новолуганского в Донецкой области боевики совершили три выстрела из автоматического станкового гранатомета.



«К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение», — говорится в сводке.



Военного госпитализировали в лечебное учреждение в состоянии средней тяжести.



Кроме этого, боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета вблизи Водяного.