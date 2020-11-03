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Боевики стреляли на Донетчине: ранен военный

03 ноября 2020, 18:01

Боевики стреляли на Донетчине: ранен военный

Боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил с начала суток, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Новолуганского в Донецкой области боевики совершили три выстрела из автоматического станкового гранатомета.

«К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение», — говорится в сводке.

Военного госпитализировали в лечебное учреждение в состоянии средней тяжести.

Кроме этого, боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета вблизи Водяного.

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