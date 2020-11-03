Судебные слушания по делу МН17 продолжатся 4 ноября

В судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах закончилось очередное судебное заседание по делу о крушении пассажирского рейса МН17 в небе над Донбассом. Следующее состоится 4 ноября в 10:00 по местному времени, передает «Укринформ».



Во время выступления защита одного из четырех обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, который изъявил желание присоединиться к процессу, заявила, что считает необходимым заново допросить свидетелей.



«Чтобы показания свидетелей имели вес в процессе, их надо заново допросить», — отметила нидерландская адвокат Сабина тен Дуссхате, которая представляет интересы Пулатова.



Также защита Пулатова подчеркнула, что хочет допросить экспертов о проведенных ими исследованиях, в частности, выявленных элементов, свидетельствующих о сбивании МН17 зенитно-ракетным комплексом «Бук».



В то же время адвокаты Пулатова уверяют, что не намерены затягивать процесс, а хотят изучить в полной мере ли было проведено расследование.



В зале присутствовали родственники погибших, их адвокаты, а также защита одного из четырех обвиняемых, «грушника» Олега Пулатова. Ни один из обвиняемых не появился.



Сегодня суд впервые имел возможность заслушать видеозапись показаний Пулатова во врем его встречи с адвокатами в России. Пулатов вновь заявил, что не признает себя виновным в крушении рейса МН17. По его словам, в день трагедии он якобы занимался новой техникой, которая прибыла к боевикам.



Защита Пулатова также предоставила суду записи телефонных разговоров боевиков, которые ранее не были обнародованы ни Совместной следственной группой, ни Службой безопасности Украины.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.