Министр охраны природы заболел COVID-19

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заболел коронавирусной болезнью. Об этом он сообщил в Facebook.



Абрамовский уточнил, что имеет удовлетворительное самочувствие и продолжает работать дистанционно.



«Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома. Хорошо, что современные технологии позволяют эффективно приспосабливаться к жизненным реалиям. Поэтому, продолжаю работать онлайн. Все рабочие вопросы и процессы буду контролировать дистанционно», — написал он.



В Министерстве, в свою очередь, отметили, что большинство работников уже длительное время работает в дистанционном режиме. В здании ведомства находится только персонал, привлеченный к выполнению критических функций.



Рабочие встречи и аппаратные совещания проводятся в онлайн режиме.



С начала карантина в Министерстве отменены личные приемы граждан и ограничен круг лиц, посещающих административное здание ведомства.