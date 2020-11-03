Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Активисты собрались протестовать под особняком главы КС. Он ответил, что дом — тещин, а она уехала в Донецк

03 ноября 2020, 20:42

Активисты собрались протестовать под особняком главы КС. Он ответил, что дом — тещин, а она уехала в Донецк

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий утверждает, что активисты собрались провести акцию протеста не у него, а у дома его тещи в Василькове под Киевом, которая сейчас «вынужденно находится в Донецке».

Об этом он заявил во время брифинга 3 ноября.

По словам Тупицкого, его теща продала свою квартиру в Донецке и купила дом в Василькове, а он якобы купил там семь соток земли для строительства спортивного зала.

«Так я хочу спросить "Автомайдан" — к кому они едут и кого они хотят вывезти в Ростов? Возможно, они поедут не ко мне, а к теще, которая сейчас пока что вынужденно находится на территории Донецка? И с ней там поговорят — кто и как покупал. Так как "Схемы" полетели в Крым, "Автомайдан" пусть поедет в Донецк. Завтра они соберут все имущество родственников и навесят, что все это мое имущество, послезавтра меня обвинят в сепаратизме. Все это травля», — заявил Тупицкий.

Читайте также:

В Раде призвали уйти в отставку судей Конституционного суда. Заявление подписали более 150 депутатов

Общественные организации «Автомайдан» и «Центр противодействия коррупции» устраивают автопробег к особняку, где живет председатель КС Александр Тупицкий. Акция запланирована на субботу 7 ноября и называется «Тупицкий — вали в Ростов». По словам, активистов они привежут туда старые шины и «зимние коктейли».

По данным программы «Схемы», у семьи главы Конституционного суда Тупицкого есть имение с бассейном в Василькове под Киевом. Дом площадью 211,4 квадратных метра и земельные участки общей площадью более 23 соток были приобретены в августе 2018 и оформлены на тещу Тупицкого — Ларису Колпаченко. Сам судья оформил на себя только 7,5 соток земли в Василькове, которые и внес в декларацию.

По информации журналистов, долгое время теща Тупицкого работала в аптеке в Донецке.

Также семья Тупицкого с 2013 года владеет квартирой в жилом комплексе бизнес-класса в центре Киева.

ТЕГИ

Люди
Александр Тупицкий
Организации
Конституционный суд
Места
Донецк

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:52
Боевики не пропустили ОБСЕ через свой блокпост возле Еленовки
12:28
Как теперь покупают одежду в Донецке: не все так просто ►
11:09
«ДНР» и «ЛНР» проведут совместные учения
10:16
«ДНР»: Число заболевших COVID-19 превысило 7 тысяч, умерли 600 человек
09:07
«ЛНР» зарегистрировала смерть еще трех пациентов с коронавирусом
23:34
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября
16:00
В «ДНР» признали задержку доплат медикам за пациентов с коронавирусом
09:23
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 85
23:56
Донбасс. Итоги недели 26 октября — 1 ноября
14:20
В Донецке заявили об отсутствии денег на Парк кованых фигур
11:19
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 2 ноября
10:16
«ДНР»: 23 смерти и 93 новых случая заболевания коронавирусом
все новости
21:43
Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл «Боруссии» со счетом 6:0
21:31
Больница в Светлодарске принимает пациентов с COVID-19, не получая доплат
21:11
Суд в Италии оправдал нацгвардейца Виталия Маркива
20:48
СБУ разоблачила госслужащих на незаконной легализации жителей РФ, ОРДЛО и ПМР в Украине
20:42
Активисты собрались протестовать под особняком главы КС. Он ответил, что дом — тещин, а она уехала в Донецк
20:04
Министр охраны природы заболел COVID-19
19:10
Судебные слушания по делу МН17 продолжатся 4 ноября
18:01
Боевики стреляли на Донетчине: ранен военный
17:52
Боевики не пропустили ОБСЕ через свой блокпост возле Еленовки
17:40
Рада в первом чтении поддержала штрафы для бизнеса и организаций за отсутствие масок
17:04
В суде по MH17 обнародовали ранее неизвестные телефонные разговоры боевиков
17:00
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
все новости
ВИДЕО
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
03 ноября, 17:00
Как теперь покупают одежду в Донецке: не все так просто ►
03 ноября, 12:28
На акции протеста в Минске — задержания и выстрелы ►
01 ноября, 16:44

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция