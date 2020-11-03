Глава Конституционного суда Александр Тупицкий утверждает, что активисты собрались провести акцию протеста не у него, а у дома его тещи в Василькове под Киевом, которая сейчас «вынужденно находится в Донецке».



Об этом он заявил во время брифинга 3 ноября.



По словам Тупицкого, его теща продала свою квартиру в Донецке и купила дом в Василькове, а он якобы купил там семь соток земли для строительства спортивного зала.



«Так я хочу спросить "Автомайдан" — к кому они едут и кого они хотят вывезти в Ростов? Возможно, они поедут не ко мне, а к теще, которая сейчас пока что вынужденно находится на территории Донецка? И с ней там поговорят — кто и как покупал. Так как "Схемы" полетели в Крым, "Автомайдан" пусть поедет в Донецк. Завтра они соберут все имущество родственников и навесят, что все это мое имущество, послезавтра меня обвинят в сепаратизме. Все это травля», — заявил Тупицкий.

Общественные организации «Автомайдан» и «Центр противодействия коррупции» устраивают автопробег к особняку, где живет председатель КС Александр Тупицкий. Акция запланирована на субботу 7 ноября и называется «Тупицкий — вали в Ростов». По словам, активистов они привежут туда старые шины и «зимние коктейли».

По данным программы «Схемы», у семьи главы Конституционного суда Тупицкого есть имение с бассейном в Василькове под Киевом. Дом площадью 211,4 квадратных метра и земельные участки общей площадью более 23 соток были приобретены в августе 2018 и оформлены на тещу Тупицкого — Ларису Колпаченко. Сам судья оформил на себя только 7,5 соток земли в Василькове, которые и внес в декларацию.



По информации журналистов, долгое время теща Тупицкого работала в аптеке в Донецке.



Также семья Тупицкого с 2013 года владеет квартирой в жилом комплексе бизнес-класса в центре Киева.