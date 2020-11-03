Больница в Светлодарске принимает пациентов с COVID-19, не получая доплат

Медики больницы в прифронтовом Светлодарске в Донецкой области не получают надбавку за помощь пациентам с коронавирусом. Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролиска».



В больнице лечатся 68 пациентов с коронавирусом и пневмонией с признаками COVID-19 в состоянии средней тяжести и тяжелые. Результатов бесплотного ПЦР-теста люди ожидают до трех недель.



«За это время человек может выздороветь, умереть от вируса, заразить до 1000 человек, посещая общественные места без маски», — прокомментировал глава миссии «Пролиска» Евгений Каплин.



Он отметил, что медперсонал больницы не получает надбавку в 300%: «В нынешних условиях медсестры продолжают обслуживать больных с зарплатой около 5000 гривен в месяц, падая с ног от работы».



Проблема отсутствия надбавок в Светлодарской и еще двух больницах Донетчины поднималась на брифинге с главой ДонОГА Павлом Кириленко.



Директор департамента здравоохранения Владимир Колесник отметил, что НСЗУ не заключил с больницей в Светлодарске договор относительно кадрового потенциала. В сообщении «Пролискы» отмечается, что больница не включена в перечень медучреждений для помощи лицам с COVID-19 так как вместо четырех штатных анестезиологов в ней работает всего два.



На брифинге Колесник заверил, что «вопрос уже решен» и выразил уверенность, что на этой неделе НСЗУ заключит договор с больницей. Этот вопрос поднимется на селекторном совещании с главами НСЗУ и Минздрава, подчеркнул он.