Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл «Боруссии» со счетом 6:0

Донецкий «Шахтер» разгромно проиграл менхенгладбахской «Боруссии» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч в Киеве завершился со счетом 6:0 в пользу немецкой команды.



Для «горняков» это самое крупное домашнее поражение в Лиге чемпионов.



Хет-трик в матче оформил нападающий «Боруссии» Алассан Плеа. Один мяч был забит после рикошета в свои ворота от защитника «Шахтера» Валерия Бондаря. Еше по голу забили Рами Бенсебайни и Ларс Штиндль.

8' = 1st Champions League goal

26' = 2nd Champions League goal

78' = 3rd Champions League goal



An unforgettable day for hat-trick hero Alassane Pléa! #UCL pic.twitter.com/2HydBijtyL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2020

После трех туров у «Шахтера» остается 4 очка, а «Боруссия» набирает 5 баллов.



В следующем туре «оранжево-черные» сыграют с немецким клубом гостях. Игра состоится 25 ноября.