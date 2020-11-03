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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября

03 ноября 2020, 23:22

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области зарегистрировано еще 12 летальных случаев вследствие осложнений от коронавируса. Число заболевших за прошедшие сутки увеличилось на 502. За все время пандемии выявлено 11 736 заболевших COVID-19. Из них 4364 человек выздоровели, а 139 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки подтверждено 197 новых случаев COVID-19, заявили в группировке «ДНР». Кроме того, зафиксировано 22 летальных случая. Всего формирование признает 7070 случаев COVID-19. Из них выписаны 3517 человек, умерли — 600.

В Луганской области лабораторно подтвержден 121 новый случай COVID-19. Также зарегистрированы три летальных случая. За все время исследований в области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 3881 человека. Из них выздоровели — 1515, умерли 82 человека.

Группировка «ЛНР» заявила о трех летальных случаях вследствие COVID-19. Всего группировка подтверждает 1 587 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1261 пациентов выздоровели, 88 — умерли. Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.

Политика

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что на видеоконференциях ТКГ присутствуют священнослужители.

Общество

Защита одного из обвиняемых по делу МН17, «грушника» Олега Пулатова предоставила суду записи телефонных разговоров боевиков, которые ранее не были обнародованы ни Совместной следственной группой, ни Службой безопасности Украины.

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