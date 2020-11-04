Сутки на Донбассе: обстрелы и ранение украинского военного

За минувшие сутки, 3 ноября, пророссийские боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что у Водяного боевики применили ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки — подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Марьинки НВФ открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета. Еще два нарушения режима прекращения огня украинская сторона зафиксировала вблизи населенного пункта Гнутово. На этом участке, по данным штаба, боевики применяли стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет. Также огонь из автоматического станкового гранатомета НВФ открывали недалеко от Новолуганского.



Украинская сторона напомнила, что вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила об обстреле села Яковлевка под Ясиноватой минувшим вечером. Сообщается о пяти выстрелах из автоматического станкового гранатомета и применении стрелкового оружия.



С начала текущих суток по всей линии соприкосновения соблюдался режим тишины.