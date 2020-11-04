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«ЛНР» заявила еще о пяти умерших и 11 заболевших COVID-19

04 ноября 2020, 09:09

«ЛНР» заявила еще о пяти умерших и 11 заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировано 11 новых случаев заболевания COVID-19 и 5 летальных случаев. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Географию новых случаев болезни и другие подробности в группировке не называют.

С начала пандемии, как утверждает «ЛНР», коронавирусом в ОРЛО заразились 1598 человек, из которых 1277 пациентов выздоровели, 93 — умерли.

Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 3 ноября, в Украине выявлено 9524 заболевших коронавирусом, что стало очередным рекордом за время пандемии. За все время пандемии подтверждено 420 617 случаев COVID-19 (176 404 человека выздоровели, 7731 — умер).

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