«ЛНР» заявила еще о пяти умерших и 11 заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировано 11 новых случаев заболевания COVID-19 и 5 летальных случаев. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Географию новых случаев болезни и другие подробности в группировке не называют.



С начала пандемии, как утверждает «ЛНР», коронавирусом в ОРЛО заразились 1598 человек, из которых 1277 пациентов выздоровели, 93 — умерли.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 3 ноября, в Украине выявлено 9524 заболевших коронавирусом, что стало очередным рекордом за время пандемии. За все время пандемии подтверждено 420 617 случаев COVID-19 (176 404 человека выздоровели, 7731 — умер).