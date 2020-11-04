«ДНР»: 23 человека умерли от COVID-19, еще 134 — заболели за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирус диагностировали у 134 человек. Кроме этого, умерли 23 заболевших ранее, заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, умерли мужчины в возрасте от 59 до 85 лет и женщины в возрасте от 60 до 85 лет.



Географию новых случаев заболевания и другие подробности в группировке не называют.



По состоянию на 4 ноября «ДНР» признает 7204 случаев COVID-19 в ОРДО, из которых 3563 человек выздоровели, летальных случаев — 623.



Также сообщается о 158 случаях пневмоний, выявленных за прошедшие сутки, из которых 101 человека госпитализировали. Всего в ОРДО от пневмонии лечатся 2269 пациентов, из них 518 — на кислородной поддержке.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 3 ноября, в Украине выявлено 9524 заболевших коронавирусом, что стало очередным рекордом за время пандемии. За все время пандемии подтверждено 420 617 случаев COVID-19 (176 404 человека выздоровели, 7731 — умер).