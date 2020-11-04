Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР»: 23 человека умерли от COVID-19, еще 134 — заболели за сутки

04 ноября 2020, 10:31

«ДНР»: 23 человека умерли от COVID-19, еще 134 — заболели за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирус диагностировали у 134 человек. Кроме этого, умерли 23 заболевших ранее, заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Согласно сообщению, умерли мужчины в возрасте от 59 до 85 лет и женщины в возрасте от 60 до 85 лет.

Географию новых случаев заболевания и другие подробности в группировке не называют.

По состоянию на 4 ноября «ДНР» признает 7204 случаев COVID-19 в ОРДО, из которых 3563 человек выздоровели, летальных случаев — 623.

Также сообщается о 158 случаях пневмоний, выявленных за прошедшие сутки, из которых 101 человека госпитализировали. Всего в ОРДО от пневмонии лечатся 2269 пациентов, из них 518 — на кислородной поддержке.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 3 ноября, в Украине выявлено 9524 заболевших коронавирусом, что стало очередным рекордом за время пандемии. За все время пандемии подтверждено 420 617 случаев COVID-19 (176 404 человека выздоровели, 7731 — умер).

ТЕГИ

Прочее
ДНР коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:15
«ДНР»: Российские паспорта получили 170 тысяч местных жителей
10:31
«ДНР»: 23 человека умерли от COVID-19, еще 134 — заболели за сутки
09:09
«ЛНР» заявила еще о пяти умерших и 11 заболевших COVID-19
23:22
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
17:52
Боевики не пропустили ОБСЕ через свой блокпост возле Еленовки
12:28
Как теперь покупают одежду в Донецке: не все так просто ►
11:09
«ДНР» и «ЛНР» проведут совместные учения
10:16
«ДНР»: Число заболевших COVID-19 превысило 7 тысяч, умерли 600 человек
09:07
«ЛНР» зарегистрировала смерть еще трех пациентов с коронавирусом
23:34
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября
16:00
В «ДНР» признали задержку доплат медикам за пациентов с коронавирусом
09:23
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 85
все новости
11:15
«ДНР»: Российские паспорта получили 170 тысяч местных жителей
11:12
Коронавирусом в ВСУ заразились еще 167 человек
10:31
«ДНР»: 23 человека умерли от COVID-19, еще 134 — заболели за сутки
10:28
Детям медиков, которые погибли от COVID-19, могут сделать бесплатное обучение в украинских вузах
09:09
«ЛНР» заявила еще о пяти умерших и 11 заболевших COVID-19
08:37
В Украине впервые выявлено более 9500 заболевших коронавирусом за сутки
08:28
Коронавирус в Донецкой области: еще 22 смерти и 636 заболевших
08:05
Сутки на Донбассе: обстрелы и ранение украинского военного
23:22
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
22:18
Штепа прошла в Славянский горсовет
21:43
Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл «Боруссии» со счетом 6:0
21:31
Больница в Светлодарске принимает пациентов с COVID-19, не получая доплат
все новости
ВИДЕО
Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл «Боруссии» со счетом 6:0
03 ноября, 21:43
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
03 ноября, 17:00
Как теперь покупают одежду в Донецке: не все так просто ►
03 ноября, 12:28

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция