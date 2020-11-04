Зеленский уволил Трофимова с поста замглавы ОП и назначил его внештатным советником

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим внештатным советником.



В Офисе президента Трофимов отвечал за региональную политику.

Ранее о том, что Трофимов будет уволен после местных выборов сообщали СМИ. Как писала «Украинская правда», у Трофимова не сложились отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком.



Также «УП» отмечала, что Трофимов — давний друг семьи Зеленского и если бы не личные отношения с президентом, то его бы уже давно не было на Банковой.