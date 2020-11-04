Мужчина пытался дать взятку на КПВВ, чтобы попасть в ОРДО

На КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области задержан мужчина, который пытался дать взятку сотруднику Госпогранслужбы, чтобы попасть на неподконтрольную территорию. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Во время проверки 67-летний мужчина оставил между сидений автомобиля 3 тысячи гривен и предложил пограничнику «тщательно осмотреть» салон.



Сотрудники ГПСУ направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотрено статьей 369 УК («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).



Мужчину передали сотрудникам полиции для принятия дальнейшего правового решения.