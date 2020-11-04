Коронавирус на Луганщине: еще 11 умерших и 107 заболевших

За минувшие сутки в Луганской области выявлено 107 заболевших коронавирусом, а выздоровели 136 пациентов. Об этом сообщает облгосадминистрация.



География новых случаев COVID-19: город Северодонецк — 23 человека, Лисичанск — 14, Рубежное — 11, Беловодский район — один, Кременский — четыре, Марковский — шесть, Меловский — семь, Новоайдарский — шесть, Попаснянский — восемь, Сватовский — 11, Старобельский — 11, Троицкий — пять.



Также зарегистрировано 11 смертей, вызванных осложнениями из-за коронавируса. В ОГА отметили, что за минувшие сутки умерли три человека, которые лечились стационарно. Еще восемь — это умершие за период с августа по октябрь, которые отказывались от госпитализации. Диагноз им установили после смерти.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины подтверждено 3988 случаев COVID-19. Из них выздоровел 1651 человек, а умерли 93.

На неподконтрольной части Луганской области группировка «ЛНР» подтверждает 1598 заболевших коронавирусом, из которых 1277 пациентов выздоровели, 93 — умерли.