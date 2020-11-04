Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала текущих суток, 4 ноября, боевики трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



«Режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили вблизи населенного пункта Новолуганское, применив автоматический станковый гранатомет. Недалеко от населенного пункта Гнутово противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.



Кроме того, в районе населенного пункта Шумы был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника с пересечением линии соприкосновения. Украинские военнослужащие сбили БПЛА, применив стрелковое оружие.



Данных о потерях и раненых среди украинских военнослужащих нет.

За минувшие сутки, 3 ноября, пророссийские боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение.