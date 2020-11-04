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Депутата Константиновского горсовета подозревают в призывах к изменению границ Украины

04 ноября 2020, 22:45

Депутата Константиновского горсовета подозревают в призывах к изменению границ Украины

Депутата Константиновского городского совета VI созыва подозревают в публичных призывах к изменению границ и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в течение апреля-мая 2014 года депутат, во время проведения митингов в Константиновке, неоднократно призывал местных жителей к участию в «референдуме».

Подозреваемому заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. Ч. 1, 2 ст. 110 УК Украины).

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