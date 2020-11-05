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«ЛНР» выявила 20 заболевших COVID-19, еще четверо умерли от осложнений

05 ноября 2020, 09:12

«ЛНР» выявила 20 заболевших COVID-19, еще четверо умерли от осложнений

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировано 20 новых случаев заболевания COVID-19 и 4 летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Географию новых случаев болезни и другие подробности в группировке не называют.

С начала пандемии «ЛНР» признает 1618 случаев COVID-19, из которых 1297 пациентов выздоровели, 97 — умерли.

Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 4 ноября, в Украине выявлено 9850 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. 

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