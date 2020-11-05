Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Третьякова: ТКГ не рассматривает возобновление пенсионных выплат в ОРДЛО

05 ноября 2020, 11:30

Третьякова: ТКГ не рассматривает возобновление пенсионных выплат в ОРДЛО

Трехсторонняя контактная группа не рассматривает возможность возобновления выплат украинских пенсий и других социальных пособий в отдельных районах Донбасса (ОРДЛО), в том числе с помощью Международного комитета Красного Креста.

Об этом сообщила глава комитета Рады по вопросам соцполитики, представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Галина Третьякова.

«На самом деле вопрос выдачи пенсий через Международный комитет Красного Креста не рассматривался. Они не причастны к получению и развозке денег, особенно если это кэш», — сказала она в эфире телеканала «Наш» 5 ноября.

Третьякова сообщила, что в вопросе обеспечения жителей ОРДЛО соцуслугами в ТКГ обсуждается вопрос открытия новых КПВВ. В частности, чтобы пенсионеры могли получать выплаты на линии соприкосновения.

«Непосредственно на КПВВ будут размещены банковские подразделения, аптека, будет возможность измерить температуру, купить лекарства. Таким образом, человек, который только пришел с неподконтрольной территории, получит тот перечень услуг на КПВВ, который есть на подконтрольной территории», — отметила парламентарий.

ТЕГИ

Прочее
соцвыплаты выплата пенсий
Места
Луганск Донецк

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:30
Третьякова: ТКГ не рассматривает возобновление пенсионных выплат в ОРДЛО
10:26
«ДНР»: Еще 23 человека умерли от COVID-19, за сутки — 81 новый пациент
09:35
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 6 ноября
09:12
«ЛНР» выявила 20 заболевших COVID-19, еще четверо умерли от осложнений
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября
11:15
«ДНР»: Российские паспорта получили 170 тысяч местных жителей
10:31
«ДНР»: 23 человека умерли от COVID-19, еще 134 — заболели за сутки
09:09
«ЛНР» заявила еще о пяти умерших и 11 заболевших COVID-19
23:22
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
17:52
Боевики не пропустили ОБСЕ через свой блокпост возле Еленовки
12:28
Как теперь покупают одежду в Донецке: не все так просто ►
11:09
«ДНР» и «ЛНР» проведут совместные учения
все новости
11:57
В Мариуполе объявили результаты выборов в горсовет
11:30
Третьякова: ТКГ не рассматривает возобновление пенсионных выплат в ОРДЛО
11:04
У некоторых регионов в «красной зоне» заберут возможность выбирать ограничения
10:26
«ДНР»: Еще 23 человека умерли от COVID-19, за сутки — 81 новый пациент
10:04
Минздрав предложил новые ограничения: запрет массовых мероприятий, закрытие фудкортов в ТРЦ
09:51
Мобильный госпиталь для заболевших COVID-19 развернут в Краматорске
09:35
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 6 ноября
09:12
«ЛНР» выявила 20 заболевших COVID-19, еще четверо умерли от осложнений
08:45
Украина предложила демилитаризировать ОРДЛО и провести там выборы 31 марта 2021 года
08:25
В Украине фиксируют рекордное число заболевших COVID-19 третий день подряд. Теперь 9850
08:12
На Донбассе зафиксировали новые обстрелы
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября
все новости
ВИДЕО
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
04 ноября, 17:45
Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл «Боруссии» со счетом 6:0
03 ноября, 21:43
Как теперь покупают одежду в Донецке: не все так просто ►
03 ноября, 12:28

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция