Трехсторонняя контактная группа не рассматривает возможность возобновления выплат украинских пенсий и других социальных пособий в отдельных районах Донбасса (ОРДЛО), в том числе с помощью Международного комитета Красного Креста.



Об этом сообщила глава комитета Рады по вопросам соцполитики, представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Галина Третьякова.



«На самом деле вопрос выдачи пенсий через Международный комитет Красного Креста не рассматривался. Они не причастны к получению и развозке денег, особенно если это кэш», — сказала она в эфире телеканала «Наш» 5 ноября.



Третьякова сообщила, что в вопросе обеспечения жителей ОРДЛО соцуслугами в ТКГ обсуждается вопрос открытия новых КПВВ. В частности, чтобы пенсионеры могли получать выплаты на линии соприкосновения.



«Непосредственно на КПВВ будут размещены банковские подразделения, аптека, будет возможность измерить температуру, купить лекарства. Таким образом, человек, который только пришел с неподконтрольной территории, получит тот перечень услуг на КПВВ, который есть на подконтрольной территории», — отметила парламентарий.