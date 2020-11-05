Рада отложила рассмотрение закона о восстановлении э-декларирования на две недели

Верховная Рада вынужденно перенесла на следующую пленарную неделю (17-20 ноября) рассмотрение законопроекта №4304 о восстановлении электронного декларирования. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время сегодняшнего пленарного заседания.



Перенос рассмотрения законопроекта произошел, потому что депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский внес альтернативный законопроект. Согласно регламенту, теперь нужно дождаться вывода комитета.



«Я не буду комментировать это действие, но Верховная Рада не нарушает законы. Мы сегодня не можем рассмотреть этот закон, потому что нет вывода комитета», — сказал Разумков.



Парламент наполовину сократил сроки подготовки законопроектов к первому чтению. Это решение поддержали 292 голосами.



Лидеры «Европейской солидарности» и «Батькивщины» предлагали подготовить законопроект за один день, однако спикер Рады заявил, что закон нужно принять в соответствии со всеми процедурами, чтобы потом его не обжаловали.

27 октября Конституционный суд принял решение, которым признал неконституционными ряд статей закона «О предотвращении коррупции», которые определяют полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) а также статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.



На практике это, в частности, означало закрытие реестра деклараций и отмену электронного декларирования.



После этого президент Зеленский созвал заседание СНБО, по итогам которого было принято решение о подаче законопроекта. Также правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру деклараций, что и было сделано.



30 октября в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского, который предусматривает прекращение полномочий всех действующих судей Конституционного суда. Также президент предлагает признать решение КС о неконституционности некоторых положений закона «О предотвращении коррупции» ничтожным и таким, что не создает правовых последствий.



Законопроект Зеленского раскритиковали оппозиционные фракции парламента, а глава КС увидел в документе «признаки конституционного переворота».



2 ноября группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировала законопроект, который предусматривает возобновление электронного декларирования.