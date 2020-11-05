Шмыгаль прогнозирует до 20 тысяч заболевших COVID-19 в день до конца года

До конца ноября в Украине может быть достигнута отметка в 15 тысяч заболевших коронавирусом в сутки, а до конца года этот показатель может возрасти до 20 тысяч в день. Такой прогноз озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, довольно быстрый рост до конца года. До конца месяца мы можем получить 15 тысяч в день, это уже не секрет. До конца года эта цифра может возрасти и до 20 тысяч людей в день», — цитирует Шмыгаля «Интерфакс-Украина».
Премьер подчеркнул, что украинская медицинская система готовится к такому вызову и выдержит такую нагрузку.
Что будет с медицинской ситемой дальше?
Глава Минздрава Максим Степанов выделяет четыре уровня функционирования медицинской системы в Украине во время пандемии коронавируса:
В Украине до конца года продолжает действовать адаптивный карантин.
За минувшие сутки, 4 ноября, в стране выявлено 9850 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Всего подтверждено 430 467 случаев COVID-19. Из них выздоровели 184 782 человека, а умерли 7924.
Накануне премьер Денис Шмыгаль сообщил, что пока правительство не будет вводить полный локдаун.