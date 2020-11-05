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Шмыгаль прогнозирует до 20 тысяч заболевших COVID-19 в день до конца года

05 ноября 2020, 15:32

Шмыгаль прогнозирует до 20 тысяч заболевших COVID-19 в день до конца года

До конца ноября в Украине может быть достигнута отметка в 15 тысяч заболевших коронавирусом в сутки, а до конца года этот показатель может возрасти до 20 тысяч в день. Такой прогноз озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, довольно быстрый рост до конца года. До конца месяца мы можем получить 15 тысяч в день, это уже не секрет. До конца года эта цифра может возрасти и до 20 тысяч людей в день», — цитирует Шмыгаля «Интерфакс-Украина».

Премьер подчеркнул, что украинская медицинская система готовится к такому вызову и выдержит такую нагрузку.

Что будет с медицинской ситемой дальше?

Глава Минздрава Максим Степанов выделяет четыре уровня функционирования медицинской системы в Украине во время пандемии коронавируса:

  • 1-й уровень. До 8 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Продолжается увеличение количества коек, наращивание количества тестирований. Сейчас Украина находится на этом уровне.
  • 2-й уровень. До 10 тысяч заболевших. Задействование всех 52 тысяч коек. Возможность развертывания мобильных госпиталей. Мобилизация медицинских работников.
  • 3-й уровень. До 15 тысяч заболевших. Введение красного уровня карантинных ограничений на всей территории Украины. Точно возникает необходимость развертывания мобильных госпиталей. Привлечение врачей-интернов.
  • 4-й уровень. До 20 тысяч заболевших. Необходимость использования «протоколов выбора» — врачи будут вынуждены выбирать, кому предоставлять помощь в стационарах.

В Украине до конца года продолжает действовать адаптивный карантин.

За минувшие сутки, 4 ноября, в стране выявлено 9850 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Всего подтверждено 430 467 случаев COVID-19. Из них выздоровели 184 782 человека, а умерли 7924. 

Накануне премьер Денис Шмыгаль сообщил, что пока правительство не будет вводить полный локдаун.

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