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Четыре города Донецкой области и один район будут в «красной зоне» карантина

05 ноября 2020, 15:57

Четыре города Донецкой области и один район будут в «красной зоне» карантина

С понедельника, 9 ноября, четыре города и один район в Донецкой области окажутся в «красной зоне» карантина из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в письме начальника штаба по борьбе с распространением COVID-19 при правительстве Романа Родины. Скан-копию письма опубликовал Славянский горсовет.

Так, в Донецкой области к «красной зоне» будут отнесены города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район.

В Луганской области в «красную зону» попадет Марковский район.

Карантинное зонирование будет действовать две недели.

«Красная зона» предполагает возможность запрета: работы общественного транспорта; посещения учреждений образования; деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.

Окончательное решение о введении тех или иных ограничений в «красной зоне» принимают региональные комиссии ТЭБ и ЧС совместно с государственной комиссией.

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