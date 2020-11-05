Четыре города Донецкой области и один район будут в «красной зоне» карантина

С понедельника, 9 ноября, четыре города и один район в Донецкой области окажутся в «красной зоне» карантина из-за распространения коронавируса.



Об этом говорится в письме начальника штаба по борьбе с распространением COVID-19 при правительстве Романа Родины. Скан-копию письма опубликовал Славянский горсовет.



Так, в Донецкой области к «красной зоне» будут отнесены города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район.



В Луганской области в «красную зону» попадет Марковский район.



Карантинное зонирование будет действовать две недели.



«Красная зона» предполагает возможность запрета: работы общественного транспорта; посещения учреждений образования; деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.



Окончательное решение о введении тех или иных ограничений в «красной зоне» принимают региональные комиссии ТЭБ и ЧС совместно с государственной комиссией.