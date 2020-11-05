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Еще шестеро жителей Луганщины умерли от COVID-19 и 116 заболели

05 ноября 2020, 16:51

Еще шестеро жителей Луганщины умерли от COVID-19 и 116 заболели

В Луганской области еще шестеро человек умерли от осложнений вследствие COVID-19. Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации.

Скончались 78-летний мужчина из Северодонецка, 49-летний мужчина и 62-летняя женщина из Беловодского района, 59-летний мужчина из Кременского района, 42-летняя женщина из Марковского района и 73-летний мужчина из Меловского района.

За прошедшие сутки лабораторно подтверждено 116 новых случаев COVID-19: Северодонецк — 36 человек, Лисичанск — 1, Рубежное — 10, Беловодский и Попаснянский районы — по 2, Кормянский — 13, Марковский — 8, Меловской и Попаснянский районы — 9, Новоайдарский — 7, Старобельский — 19 .

За все время исследований на Луганщине без учета неподконтрольной территории COVID-19 подтвержден у 4104 человек. Из них выздоровели 1703 человека, умерли — 99.

За минувшие сутки, 4 ноября, в Украине выявлено 9850 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. 

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