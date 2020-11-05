Резников рассказал, кто может обеспечивать охрану порядка на Донбассе после вывода войск

Украина рассматривает несколько вариантов того, кто может обеспечивать охрану правопорядка после вывода иностранных войск и наемников с Донбасса в рамках мирного плана. Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью «РБК-Украина».



«Мы пока обсуждаем, что нужно будет создавать специальные подразделения охраны общественного порядка: это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно, как элемент департамента СММ ОБСЕ», — сказал он



Резников уточнил, что в подразделения должны войти граждане Украины с обеих сторон.



«Это будет корректно. Должно быть доверие у людей, это будет возможно, когда не будет страха. Понизить градус страха можно, если мы говорим, что охраной общественного порядка занимаются люди, которые не участвовали в боевых действиях ни в каком виде. Тогда это будет вызывать больше доверия у всех, в том числе у международных партнеров. Такой опыт проходила и Хорватия. Они набирали полицейских, которые не участвовали в войне», — пояснил министр.



В то же время, Резников выразил мнение, что основной должна быть полицейская миссия ОБСЕ с привлечением Нацполиции, подразделения которой будут формироваться по особому критерию.



«Полицейская миссия в Донецкой и Луганской областях — это новый вызов для ОБСЕ. В нашей концепции полицейская миссия должна обеспечивать охрану общественного порядка, быть вооружена легким стрелковым оружием и спецсредствами», — резюмировал он.

5 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук озвучил план по достижению мира на Донбассе. План содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.