Слушания по делу MH17 отложили до 12 ноября

В Нидерландах отложили до 12 ноября судебные слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает УНН.



С 3 по 5 ноября на суде выступала сторона защиты обвиняемого Олега Пулатова. Адвокаты в течении трех дней зачитывали, в частности, список свидетелей, которых они хотели бы повторно опросить в данном деле. Требования касаются практически всех свидетелей, показания которых указаны в расследовании Совместной следственной группы. Защита также хочет допросить оставшихся трех подозреваемых — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Всего защита хочет передопросить несколько сотен людей.



На заседаниях 12 и 13 ноября сторона обвинения будет отвечать на ходатайства защиты.



Так, накануне сторона защиты попросила провести несколько десятков опросов свидетелей, в частности выразив желание расспросить по делу бывшего командира ПВО группировки «ДНР» Владимира Цемаха и заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и главы МВД Арсена Авакова.



Ранее на этой неделе в суде в Нидерландах показали видео с интервью, проведенного адвокатами подозреваемого в катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова.



Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.