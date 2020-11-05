Ермак: Для прекращения войны на Донбассе могут быть разные пути

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что пути к прекращению войны на Донбассе могут быть разными.



«Президент об этом говорил, и я об этом говорил, что мы не собираемся тратить годы для того, чтобы достичь нашей цели прекратить войну. Мы никогда не остановимся относительно прекращения войны, но пути к этому прекращению [войны на Донбассе] могут быть разными», — сказал Ермак в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1», отвечая на вопрос о том, будет ли Украина прибегать к «Плану Б» по решению ситуации с Донбассом.



Глава ОП подчеркнул, что сегодня Украина идет путем, о котором открыто говорит: продолжаются переговоры в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе. «Есть дипломатический путь, который сегодня мы используем», — добавил он.