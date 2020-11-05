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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 ноября

05 ноября 2020, 22:13

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

За среду, 4 ноября, лаборатории предоставили информацию о еще 508 новых больных коронавирусной болезнью в Донецкой области. На сегодня известно о 12 372 случаях заболевания начала пандемии. Из них 4364 человека выздоровели, а 161 — умер.

В отдельных районах Донетчины коронавирусом заболел еще 81 человек. Кроме этого, умерли 23 заболевших ранее, заявили в группировке «ДНР». По состоянию на 5 ноября «ДНР» признает 7285 случаев COVID-19 в ОРДО, из которых 3566 человек выздоровели, 646 — умерли.

В Луганской области еще шестеро человек умерли от осложнений вследствие COVID-19. За прошедшие сутки лабораторно подтверждено 116 новых случаев заболевания. С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 4104 человек. Из них выздоровели 1703 человека, умерли — 99.

В отдельных районах Луганской области зафиксировано 20 новых случаев заболевания COVID-19 и 4 летальных случая. Всего группировка «ЛНР» признает 1618 случаев COVID-19, из которых 1297 пациентов выздоровели, 97 — умерли.

С 9 ноября четыре города и один район в Донецкой области окажутся в «красной зоне» карантина.

Политика

Стали известны пять основных пунктов украинского «Плана действий по Донбассу». Они предусматривают, в том числе, демилитаризацию и проведение выборов 31 марта 2021 года.

Вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников заявил, что сейчас рассматривается вопрос создания подразделений охраны общественного порядка, которая займется правопорядком в ОРДЛО послы вывода оттуда войск.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) не рассматривает возможность возобновления выплат украинских пенсий и других социальных пособий в отдельных районах Донбасса (ОРДЛО), сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Галина Третьякова.

Президент РФ Владимир Путин изменил свой указ о признании «документов ДНР/ЛНР». Отныне в РФ признаются «документы», выданные структурами «ДНР» и «ЛНР», независимо от гражданства их владельца.

В Кремле заявили, что предложения украинской стороны по урегулированию конфликта на Донбассе отличаются от алгоритма минских договорённостей.

Министры иностранных дел Германии и РФ Хайко Маас и Сергей Лавров обсудили ход переговоров в ТКГ и «нормандском формате».

Права человека

Донецкий блогер, сторонник сепаратистов Александр Болотин заплатит 20 тысяч рублей штрафа за публичную критику отдельных представителей оккупационной администрации при группировке «ДНР». Болотин провел в донецком СИЗО 9 месяцев.

Экономика

Алчевский металлургический комбинат, расположенный на неподконтрольной властям территории Луганской области, приостановил работу.

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