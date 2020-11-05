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Резников: Переселенцы смогут проголосовать на местных выборах в ОРДЛО, если они состоятся

05 ноября 2020, 23:58

Резников: Переселенцы смогут проголосовать на местных выборах в ОРДЛО, если они состоятся

Переселенцы проголосовать на местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в случае их проведения. Однако сначала должны быть решены все вопросов безопасности. Об этом в эфире «Громадського радио» заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Я убежден, что должно быть так же восстановлено право для ВПО выбирать власть на родной Луганщины и Донетчины, как они сейчас, впервые за 6 лет, получили право голосовать на местных выборах. И я не думаю, что будут проблемы парламента Украины, как суверену, принять решение и дать им возможность голосовать, когда они вернутся в свои дома», — сказал Резников.

Он подчеркнул, что проведению выборов предшествовать решение всех вопросов безопасности: вывод иностранных войск с территории Украины, полное разоружение всех незаконных вооруженных формирований, демилитаризация.

Также Алексей Резинков отметил, что за минское соглашениями, Верховной Радой должен быть принят отдельный закон о проведении выборов в ОРДЛО.

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