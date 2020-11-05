Резников: Переселенцы смогут проголосовать на местных выборах в ОРДЛО, если они состоятся

Переселенцы проголосовать на местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в случае их проведения. Однако сначала должны быть решены все вопросов безопасности. Об этом в эфире «Громадського радио» заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



«Я убежден, что должно быть так же восстановлено право для ВПО выбирать власть на родной Луганщины и Донетчины, как они сейчас, впервые за 6 лет, получили право голосовать на местных выборах. И я не думаю, что будут проблемы парламента Украины, как суверену, принять решение и дать им возможность голосовать, когда они вернутся в свои дома», — сказал Резников.



Он подчеркнул, что проведению выборов предшествовать решение всех вопросов безопасности: вывод иностранных войск с территории Украины, полное разоружение всех незаконных вооруженных формирований, демилитаризация.



Также Алексей Резинков отметил, что за минское соглашениями, Верховной Радой должен быть принят отдельный закон о проведении выборов в ОРДЛО.