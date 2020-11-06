Зеленский заявил о поддержке Макрона в проведении скорой встречи «нормандской четверки» по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон согласен с необходимостью скорейшего проведения встречи лидеров стран Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе.



«Рад, что Эмманюэль Макрон соглашается, что встречу "Нормандской четверки" нужно провести как можно скорее. Украина неуклонно выполняет Парижские договоренности и уже готова открыть 2 КПВВ на линии разграничения [на Донбассе]», — написал он в своем Twitter по итогам телефонного разговора с французским коллегой.



Как сообщает пресс-служба президента Украины, Макрон поддержал Зеленского в том, чтобы переговоры лидеров стран «Нормандского формата» состоялись как можно быстрее.



«Он также высоко оценил мирные инициативы Владимира Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для разминирования на Донбассе и разведения войск. Глава французского государства заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны», — говорится в сообщении,



Вместе с тем Зеленский сообщил, что, несмотря на несколько взаимных освобождений удерживаемых лиц и прогресс в зоне боевых действий, много договоренностей лидеров «нормандской четверки» до сих пор не выполняются — как, например, доступ Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ на временно оккупированную территорию.



Также президент Украины рассказал, что с 27 июля этого года, когда был введен пакет дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня, длится самое длинное перемирие за весь период с начала войны на Донбассе.



«Режим тишины в целом соблюдается, хотя все еще продолжаются провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из-за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены», — сказал Зеленский.