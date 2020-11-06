Трое человек умерли в ОРЛО из-за COVID-19. О новых заболевших в «ЛНР» молчат

Трое человек умерли от осложнений вследствие COVID-19 за прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Таким образом, число летальных случаев, которое признает формирование, достигло 100.



О новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19 не сообщается.



По состоянию на 5 ноября «ЛНР» подтверждала 1618 случаев COVID-19, из которых 1297 пациентов выздоровели.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 5 ноября, в Украине выявлен 9721 заболевший коронавирусом.