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На Донбассе зафиксировали новые обстрелы

06 ноября 2020, 09:15

На Донбассе зафиксировали новые обстрелы

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 11 раз открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Указано, что вблизи Старогнатовки боевики «провоцировали военнослужащих ООС» огнем из стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки боевики трижды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие. На участках в районе населенного пункта Водяное украинская сторона зафиксировала пять нарушений. Указано, что с Ужовки НВФ вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Кроме того, дважды в течение суток применялись минометы калибра 82-миллиметра.

В штабе сообщили, что в районе Водяного украинские военные открыли огонь в ответ.

Кроме того, два нарушения режима прекращения огня зафиксировано на участках недалеко от Попасной. Как сообщается, в обеденное время боевики «провоцировал украинских военнослужащих» огнем из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, был задействован беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, в результате чего пострадал украинский военный.

В свою очередь, группировка «ДНР» заявила, что сегодня утром были обстреляны поселки Каштановое и Минеральное под Ясиноватой. Также там сообщили, что был обстрелян район Донецкой фильтровальной станции, из-за чего персонал был вынужден перейти в укрытие.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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