В «ЛНР» заявили о ранении пенсионера при взрыве в Алчевске

В подконтрольном боевикам Алчевске Луганской области в результате срабатывания неизвестного взрывоопасного предмета пострадал мужчина. Об этом говорится в сообщении «МЧС» группировки «ЛНР».



Отмечается, что инцидент произошел 5 ноября.



Пострадавшего 1941 года рождения госпитализировали в Алчевскую центральную городскую многопрофильную больницу.



Мужчине диагностировали «травматическую ампутацию 1-2 пальца левой кисти, множественные резаные раны правой кисти». Он находится в состоянии средней степени тяжести.



При каких обстоятельствах сработало взрывное устройство или другие подробности происшествия в «ЛНР» не называют.



СММ ОБСЕ еще не подтверждала информацию о ранении мужчины в Алчевске.