«ДНР» сообщила о 200 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 17 человек

За минувшие сутки, 5 ноября, в отдельных районах Донецкой области выявлено 200 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Также за отчетный период зафиксировано 17 смертей, вызванных COVID-19. Выздоровел 51 пациент.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 7485 случая заболевания. Из них выздоровели 3617 человек, а умерли 663. Продолжают лечение 3205 пациентов.



Также за сутки выявлено 137 случаев пневмоний, что на 31 случай больше, чем днем ранее. Из них госпитализировано 87. Всего на лечении, по данным «ДНР», находится 2237 пациентов с пневмониями, из них 502 на кислородной поддержке (+50 за сутки).

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего зафиксировано 13 128 случаев COVID-19. Из них 4915 человек выздоровели, 184 — умерли.