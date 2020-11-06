В ВСУ зафиксирован 19-й летальный случай от COVID-19

В Вооруженных силах Украины зафиксирован 19-й летальный случай вследствие заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Скончался сотрудник ВСУ в Хмельницкой области, заболевание которого осложнилось левосторонней нижнедолевой вирусной пневмонией. 31 октября состояние здоровья пациента значительно ухудшилось, интенсивная терапия не дала положительного результата.



В командовании медсил выразили соболезнования семье умершего.



Кроме этого, за прошедшие сутки выявлено 148 новых случаев COVID-19, из которых 23 человека госпитализированы. Состояние здоровья пациентов, в том числе лечащихся дома, удовлетворительное.



По состоянию на 6 ноября коронавирусом в ВСУ болеют 2030 человек. Всего за время пандемии выздоровели 4 456 человек.



На изоляции находится 406 человек.

За минувшие сутки, 5 ноября, в Украине выявлен 9721 заболевший коронавирусом.