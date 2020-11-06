На Луганщине разоблачен чиновник, вымогавший взятку за победу в тендере

В Луганской области заместитель руководителя одной из районных объединенных территориальных громад разоблачен в вымогательстве. Об этом сообщает Луганская ОГА со ссылкой на СБУ.



По данным следствия, чиновник вымогал 10% «отката» от поставщика тренажеров за победу в тендере на поставку инвентаря для спортивных площадок района.



Также подозреваемый обещал поставщику перечислить аванс в размере 50% от стоимости сделки.



Чиновника разоблачили на рабочем месте при получении взятки.



Сейчас решается вопрос о его задержании и сообщения ему о подозрении.



Уголовное дело ведется по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.