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Арт-центр проведет серию онлайн-концертов музыкантов из Донецка и Луганска

06 ноября 2020, 13:00

Арт-центр проведет серию онлайн-концертов музыкантов из Донецка и Луганска

PinchukArtCentre представит «Восток Live» — серию онлайн-концертов элеткронных музыкантов лейбла «Восток». Организаторы называют событие «музыкальным разговором между музыкантами Донбасса».

В музыкальную серию войдут 4 эпизода, каждый из которых будет состоять из двух частей. В первой части свои сеты в пустом пространстве PinchukArtCentre играют музыканты-переселенцы с Востока Украины. Вторая часть будет представлять перформансы музыкантов, базирующихся на Донбассе. Сеты будут транслироваться из их жилищ, сквотов и значимых для них мест в Луганске и Донецке. Сопровождать серию онлайн-концертов будут короткие интервью с музыкантами.

В программе примут участие: Elija, Sasha Shumm & CONORLEE, Burning Woman, port1001001, monodont, Vitalka Project + limlimsen, Symonenko и 7991H.

События будут проходить каждую среду в течение месяца с 21:00 до 22:30 на Facebook-странице PinchukArtCentre.

Расписание видеотрансляций:

  • 11 ноября, 21:00: Elija и Sasha Shumm & CONORLEE;
  • 18 ноября, 21:00: Burning Woman и Vitalka Project + limlimsen;
  • 25 ноября, 21:00: monodont и port1001001;
  • 2 декабря, 21:00: Symonenko и 7991H.

«Восток Live» пройдет в поддержку сборника «Восток 2», онлайн- презентация которого состоится 11 ноября.

Кураторами музыкальной программы выступили художник и музыкант, один из основателей «Луганской Контемпорари Диаспоры» Антон Лапов и куратор публичных программ PinchukArtCentre Екатерина Яковленко.

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