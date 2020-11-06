Языковой омбудсмен: Почти все первоклассники Донетчины обучаются на украинском языке

Более 99% первоклассников в Донецкой области обучаются на украинском языке, заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь . Об этом сообщает «Укринформ».



«Уже в девяти областях Украины на украинском языке обучается 100% первоклашек. Во многих областях более 99%, как в Донецкой области. Несмотря на то, что жители Луганщины и Донетчины преимущественно общаются на русском языке, большинство родителей первоклассников осознают важность образования их детей на украинском», — сказал Кремень во время пресс-конференции.



Он отметил, что самая низкая доля первоклассников учится на украинском языке в Закарпатской, Черновицкой и Харьковской областях.



«В первых двух за счет значительного числа учащихся, которая учат румынский и венгерский языки соответственно. В третьей — за счет детей, обучающихся на русском», — сказал Кремень.

Верховная Рада 25 апреля 2019 приняла Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предусматривает значительное увеличение доли государственного языка в сферах культуры, телевидения и радиовещания, печатных СМИ, обслуживание потребителей и в других отраслях.