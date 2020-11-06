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Северодонецк может оказаться в «красной» зоне карантина уже через неделю

06 ноября 2020, 14:48

Северодонецк может оказаться в «красной» зоне карантина уже через неделю

Северодонецк и еще четыре областных центра близки к переходу в «красную зону» карантина. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 6 ноября.

По его словам, Северодонецк, Тернополь, Винница, Киев и Херсон перейдут в «красную зону» карантинных ограничений уже на следующей неделе, если в них сохранится текущая динамика заболеваемости.

Сегодня госкомиссия установила новое эпидемическое зонирование в Украине, которое вступит в силу с 9 ноября. Так, в Украине не останется регионов в «зеленой» или «желтой» зонах — все оказались в «оранжевой» или «красной».

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