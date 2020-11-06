На Луганщине еще 110 человек заболели COVID-19, двое умерли

За прошедшие сутки в Луганской области коронавирус выявили у 110 человек, еще двое пациентов скончались вследствие осложнений из-за COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Умерли две 82-летние женщины из Северодонецка и Рубежного.



География выявленных заболеваний: Северодонецк — 29 человек, Лисичанск — 21, Рубежное — 5, Беловодский, Станично-Луганский и Белокуракинский районы — по 4, Кормянский — 2, Марковский и Меловской районы — по 3, Новопсковский — 8, Сватовский — 14, Троицкий район — 13.



За все время исследований COVID-19 лабораторно подтвержден у 4214 человек. Из них 1955 пациентов выздоровели, 101 — умер.

За минувшие сутки, 5 ноября, в Украине выявлен 9721 заболевший коронавирусом.