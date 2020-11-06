«ДНР» отменяет дистанционное обучение для техникумов и ВУЗов

Группировка «ДНР» с 9 ноября возобновляет очное обучение в техникумах и училищах, а с 16 ноября — в университетах и институтах. Об этом говорится в сообщении «штаба ДНР по предупреждению коронавируса».



Уточняется, что дистанционное обучение у студентов 4-6 курсов высших учебных заведений и учащихся на заочной форме обучения продолжается.

«Министерство здравоохранения» группировки «ДНР» сообщало, что за минувшие сутки, 5 ноября, в отдельных районах Донецкой области выявлено 200 заболевших коронавирусом. За все время пандемии «ДНР» подтверждает 7485 случая заболевания. Из них выздоровели 3617 человек, а умерли 663. Продолжают лечение 3205 пациентов.