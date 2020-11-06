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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 ноября

06 ноября 2020, 23:39

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донетчины вследствие осложнений от COVID-19 умерли 23 человека, еще 756 заразились коронавирусом за 4-5 ноября. За все время пандемии на Донетчине зафиксировано 13 128 случаев COVID-19. Из них 4915 человек выздоровели, 184 — умерли.

В группировке «ДНР» заявляют, что за прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 200 заболевших коронавирусом и 17 летальных случаев. За все время пандемии «ДНР» подтверждает 7485 случая заболевания. Из них выздоровели 3617 человек, а умерли 663.

В Луганской области коронавирус выявили у 110 человек, еще двое пациентов скончались вследствие осложнений из-за COVID-19. За все время исследований COVID-19 лабораторно подтвержден у 4214 человек. Из них 1955 пациентов выздоровели, 101 — умер.

Трое человек умерли от осложнений вследствие COVID-19 за прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области, заявили в группировке «ЛНР». О новых подтвержденных случаях заболевания, выявленных за сутки, не сообщается. По состоянию на 5 ноября группировка подтверждала 1618 случаев COVID-19, из которых 1297 пациентов выздоровели, 100 — умерли.

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что предложенный украинской стороной в План действий по Донбассу дает возможность провести выборы на неподконтрольной территории уже весной.

Зеленский анонсировал видеоконференцию советников лидеров Нормандского формата, которая состоится 13 ноября. Президент ожидает, что на этой видеконференции стороны рассмотрят предложенный украинской стороной «план действий» по Донбассу.

МИД Украины выразило протест России в связи с указом президента РФ Владимира Путина, пытающимся легализовать незаконную выдачу документов в ОРДЛО, а также предоставление жителям этих территорий российского гражданства в упрощенном порядке.

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