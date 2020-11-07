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В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки — 10 746 заболевших

07 ноября 2020, 09:11

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки — 10 746 заболевших

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 10 746 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 8 685 человек, умер 187 пациент. Об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за последние сутки госпитализировано — 1470 человек, летальных случаев — 187, выздоровело — 8 685 человек.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 450 934 человека, 8 312 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 204 229.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), Киеве (854), Житомирской (602), Хмельницькой (579) и Львовской (557) областях.

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