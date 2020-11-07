В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 10 746 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 8 685 человек, умер 187 пациент. Об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



Также за последние сутки госпитализировано — 1470 человек, летальных случаев — 187, выздоровело — 8 685 человек.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 450 934 человека, 8 312 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 204 229.



За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), Киеве (854), Житомирской (602), Хмельницькой (579) и Львовской (557) областях.