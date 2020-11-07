В Донецкой области более 400 новых случаев COVID-19 и три смерти

За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрировали еще 416 инфицированных коронавирусом. А также три летальных случая. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Из-за осложнений умерли двое мариупольцев 77 и 84 лет и жительница Торецка 81 года.



88 новых случаев выявили в Краматорской ОТГ, 44 в Селидовской ОТГ, 43 в Торецкой ОТГ; 39 в Добропольской ОТГ, 28 в Бахмутский ОТГ, 22 в Мариупольской ОТГ, 21 в Волновахский ОТГ, 17 в Константиновской ОТГ, 13 в Белозерской ОТГ, 12 в Кураховской ОТГ, по десять в Авдеевский и Никольской ОТГ, восемь в Мангушский ОТГ, семь в Лиманской ОТГ, по шесть в Светлодарской и Александровской ОТГ, по пять в Угледарской, Сартанской и Кальчицкой ОТГ, по четыре в Новогродовской, Новодонецкой и Очеретинской ОТГ, по три в Часовоярский, Соледарской и Ольгинской ОТГ, по два в Шаховской и Дружковской ОТГ, по одному в Криворожской и Покровской ОТГ.



За все время пандемии на Донетчине без учета отдельных территорий зафиксировано 13 544 случая COVID-19. Из них 4915 человек выздоровели, 187 — умерли.