«ДНР»: 209 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки и 12 смертей

За минувшие сутки, 5 ноября, в отдельных районах Донецкой области выявлено 209 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «минздрав» группировки «ДНР».



Кроме того, зарегистрировано 12 летальных случаев — мужчины в возрасте от 54 до 85 лет и женщины в возрасте от 65 до 83 лет.



Утверждается, что за сутки выписано 76 человек.



Всего по состоянию на 7 ноября группировка признает 7 694 случаев заболевания COVID-19. Из них 3 326 продолжают лечение, 675 умерли.



Также за сутки выявлено 158 случаев пневмоний, на 21 случай больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 99. Всего на лечении 2179 пациентов с пневмониями, из них 515 на кислородной поддержке (+34 за сутки).



