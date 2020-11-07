Всемирный банк выделит Украине 100$ миллионов для восстановления экономики на подконтрольном Донбассе

Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов для восстановления экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях Донбасса. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



На сайте Всемирного банка сообщается, что 6 ноября Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил проект стоимостью 100 миллионов долларов, направленный на поддержку деятельности правительства Украины по содействию социально-экономическому восстановлению и развитию Восточной Украины.



«Проект «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (3В) будет сосредоточен на территориях Луганской области, подконтрольных правительству Украины, которые получили наиболее серьезный экономический спад из-за конфликта, привлекая очень необходимые инвестиции для улучшения транспортного соединения и содействия восстановлению сельскохозяйственного сектора», — отмечается в пресс-релизе.